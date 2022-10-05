Merkez’e adrese teslim ihale uyarısı

Merkez Bankası’nın bilgisayar ve çok sayıda teknik cihazı herkese açık ihale düzenlemeden marka ve model belirterek belli firmalardan aldığı tespit edildi.

Erdoğan SÜZER

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Tutturamadığı enflasyon hedeflerini lüks otellerde açıklamaktan vazgeçmek zorunda kalan Merkez Bankası'nın bilgisayar ve teknik cihaz alımlarını adeta ‘adrese teslim' ihalelerle belli firmalardan aldığı ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın 2021 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, banka yönetiminin 200 dizüstü bilgisayar, 450 adet taşınabilir bilgisayar, 700 adet yerleştirme istasyonu ve 700 adet görüntü birimini ‘doğrudan belli marka ve modelleri işaret ederek' satın aldığını belirledi. Sayıştay, Merkez Bankası'nı açıkça marka belirtme yoluyla başka firmaların ihalelere katılmalarını engellediği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

MEVZUATA AYKIRI

Sayıştay raporunda, kamu ihalelerinde rekabetin sağlanmasının temel amaçlardan birisi olduğu, herhangi bir isteklinin ihaleye katılmasını engelleyici ya da ihalenin belirli bir isteklide kalmasını sağlayacak şekilde ihale dokümanında düzenlemelere yer verilmesinin mevzuatın temel ilkelerine aykırı olduğuna dikkat çekildi. İhale teknik şartnamelerinde saydamlığın, eşit muamelenin, rekabetin sağlanması için belli hassasiyetlerin gösterilmesi gerektiğini belirten Sayıştay, “Teknik kriterlerin, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması temel amaçlardandır” uyarısında bulundu. Sayıştay raporunda Merkez Bankası'nın marka ve model ismi yazma konusunda hareket serbestisi olduğunu düşünerek teknik şartnamelerde açıkça belirli markaları işaret ettiği, bu düşünceyle belli firmaları davet edip alımı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yapılan savunma yetersiz bulundu

Merkez Bankası'nın savunmasını da alan Sayıştay, yönetmelikte marka ve model belirtmeyi yasaklayan bir hükmün bulunmuyor olmasının, başka firmaların ihalelere katılmasını engelleme konusunda hak doğurmayacağına da hükmetti. Raporda, “Herhangi bir isteklinin ihaleye katılmasını engelleyici ve yahut ihalenin belirli bir isteklide kalmasını sağlayacak şekilde ihale dokümanında düzenlemelere yer verilmesi temel ilkelere aykırıdır. Ayrıca istisnai alımlar olmamasına rağmen istisna kapsamında alım yapılması yönetmeliğe aykırıdır” denildi.

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