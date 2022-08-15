Merkezi bütçe temmuzda 64 milyar TL açık verdi

Haziran ayında 31,1 milyar TL'lik açık veren bütçe, temmuzda 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

Bütçe, geçen yılın aynı ayında 45 milyar 804 milyon TL; bir önceki ay ise 31,1 milyar TL’lik açık vermişti.

BÜTÇE GİDERİ 261 MİLYAR TL

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 244,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 47,3 milyar TL oldu.

2021 yılı Temmuz ayında 22 milyar 166 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Temmuz ayında 47 milyar 325 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri temmuz ayı itibarıyla 260 milyar 999 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 16 milyar 694 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 244 milyar 305 milyon TL oldu.

2022’de merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten temmuzda 260 milyar 999 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 141 milyar 79 milyon TL harcama yapıldı.

2021 Temmuz ayında bütçe gelirleri 95 milyar 275 milyon TL iken 2022’nin aynı ayında yüzde 106,7 oranında artarak 196 milyar 980 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin temmuz ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8,7 iken 2022 yılında yüzde 7,7 oldu.

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