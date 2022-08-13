Merkez’in faize dokunması beklenmiyor

18 Ağustos’ta toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu’ndan yüksek enflasyona rağmen faiz artışı beklenmiyor.

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Küresel faiz artışları ve temmuz ayında yüzde 80'e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı toplantısında politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor. Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde. Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çeken TCMB, son yedi toplantısında enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizini değiştirmedi.

ETKİSİZ MÜCADELE

Banka, liralaşma hedefi doğrultusunda politika çerçevesini gözden geçirmekte olduğunu belirterek önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarına dair bir sinyal vermiyor. Ankette yılsonu için tahmin veren dokuz katılımcıdan yedisi politika faizinin yüzde 14'te kalacağını öngörürken, bir katılımcı yüzde 12'ye indirilmesini, bir diğeri ise yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Yeni Ekonomi Modeli'nde faizin kesinlikle masada olmadığını ifade eden ekonomistler, ekonomi yönetiminin denediği faiz dışı seçeneklerin kontrolden çıkan enflasyonla mücadelede etkisiz kaldığını belirtiyorlar.

ABD Merkez Bankası eylülde toplanacak

ABD'de iki seneden fazla süredir devam eden fiyat artış hızının temmuzda yavaşlaması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi yaratırken, risk iştahının artmasını sağladı. Fed ağustos ayında faiz toplantısı gerçekleştirmeyecek, 21-22 Eylül'de toplanacak. Bu tarihe kadar küresel piyasalarda güçlü dolar baskısının da hafifleyeceği öngörülüyor.

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