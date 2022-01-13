Merkez’in rezervleri erimeye devam ediyor

Merkez Bankası rezervlerinde aralıkta hızlanan düşüş yeni yılda da devam etti. Bankanın brüt rezervi ocak ayının ilk haftasında 1,6 milyar dolar gerilerken, swap hariç net rezerv 56,9 milyar dolara geriledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki düşüş devam ediyor. Bankanın brüt rezervleri, 31 Aralık ile 7 Ocak arasındaki dönemde 1,6 milyar dolar düşüşle 109,4 milyon dolara geriledi.

Bankanın net rezervi de bu dönemde 8,3 milyar dolardan 7,9 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv ise eksi 56,4 milyar dolardan -56,9 milyar dolara düştü ve rekor düşük seviyeyi gördü.

Banka, aralıkta 7,3 milyar dolarlık doğrudan, yaklaşık 9 milyar dolar da örtülü rezerv satışı yapmış ve döviz kurlarına müdahale etmişti. Bankanın swap hariç net rezervi aralıkta yaklaşık 19 milyar dolar azalmıştı.

YABANCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR, YERLİ DÖVİZ BOZDURDU

Öte yandan, Ocak ayının ilk haftasında yabancılar Borsa İstanbul’da nette 142,9 milyon dolarlık hisse sattı. Bu dönemde yabancıların net tahvil satışı ise 71,6 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 7 Ocak haftasında stok olarak 2,8 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırılmış düşüş 2,2 milyar dolar oldu.

Gerçek kişilerin ve şirketlerin döviz mevduatı, parite etkisinden arındırıldığında 1,1’er milyar dolar azaldı.

İlginizi Çekebilir Unicredit'ten Türkiye tahminleri: Dolar, enflasyon, faiz, seçim...

İlginizi Çekebilir Atatürk'ün sözlerini hatırlatan Ömer Koç : Endişeliyim

İlginizi Çekebilir Dolar sert düştü, sert yükseldi: İşte nedenleri...