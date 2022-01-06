Merkez’in rezervinde yeni dip görüldü

Merkez Bankası'nın swap ile ödünç aldıkları hariç net rezervi, 31 Aralık'ta -56,4 milyar dolarla yeni dip seviyesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) rezervindeki gerileme 31 Aralık haftasında da devam etti.

TCMB’nin swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar dahil net uluslararası rezervleri 31 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 288 milyon dolar düşüşle 8,34 milyar dolara geriledi.

Böylece TCMB’nin net uluslararası rezervleri geçen yıl içinde görülen dip seviyelerin de altına inerek Ağustos 2002’den bu yana yeni en düşük seviyeye indi.

Net rezervler Aralık ayında TCMB’nin satış tarafında döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben 21.17 milyar dolardan düşüşe geçmişti.

Geçen hafta -55,7 milyar dolarla tarihi dibi gören bankanın swap hariç net rezervleri de -56,7 milyar dolar ile yeni dip seviyesini gördü.

Bankanın, borç ve ödünç döviz ve altınları da içeren brüt rezervi ise 31 Aralık haftasında 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 110 milyar 926 milyon dolardı.

GERÇEK KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

31 Aralık haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı, 1,9 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırılmış düşüş 2,6 milyar dolar oldu.

Gerçek kişilerin döviz mevduatı, parite etkisinden arındırıldığında 351 milyon dolarlık artış kaydetti. Stok artış ise 933 milyon dolar oldu.

Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise parite etkisinden arındırıldığında 2,9 milyar dolar azaldı. Bu kalemde stok düşüş ise 2,8 milyar dolar oldu.

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