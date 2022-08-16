MHP’li belediyeden suya yüzde 25 zam

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MASKİ genel kurul toplantısında elektriğe gelen yüksek zamlar gerekçe gösterilerek suya yüzde 25 oranında zam yapıldı.

İlker KILIÇASLAN

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MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MASKİ) olağanüstü genel kurulunda su zam gündeme geldi. Suya yapılacak olan zam tartışmalara neden oldu.

MHP'Lİ BAŞKAN ELEKTRİK ZAMMINI GEREKÇE GÖSTERDİ

MASKİ toplantısında suya yapılacak zam ile ilgili açıklamada bulunan MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, zammın en büyük sebebinin son bir yol içerisinde elektriğe gelen yüksek zamlar olduğunu ifade etti.

Suya zam ilgili konuşan MHP'li Başkan Ergün “Hayatın gerçekleri var. Bizim elimiz kolumuz enerji olduğu için istemediğimiz bu artışları yansıtmak zorundayız. Gönül istiyor ki en düşük ücretten verelim. Ancak gelir gider dengesini sağlamak lazım. Enerji fiyatlarının arttığı süreçten bugüne MASKİ'ye elektrik için 200 milyon lira ödünç para verdik” dedi.

SUYA YÜZDE 25 ZAM YAPILDI

MHP'li Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından suya önümüzdeki Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Suya zam ile ilgili oylamada İYİ Parti meclis üyeleri ile BBP'li bir meclis üyesi ‘Red' oyu kullanırken, AKP'li MHP'li meclis üyeleri ise ‘Evet' oyu kullandı. CHP'liler ise meclis toplantısını terk ettikleri için oy kullanmadı.

AKP'li ve MHP'nin oylarıyla geçen su zammı ile birlikte metreküpe 8.74 lira olan suyun fiyatı 11.19 liraya yükseldi. Kırsal mahallelerdeki su fiyatları ise metreküp başına 1.98 liradan, 2.54 liraya yükseldi. Yapılan son zam ile birlikte Manisalı vatandaşlar Eylül ayından itibaren suyu atık su bedelinin eklenmesiyle birlikte suyu metreküp başına 16.78 liradan kullanmaya başlayacak.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ, ZAMMI YARGIYA TAŞIYOR

MASKİ'de suya yapılan zamma tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban parti binasında basın açıklaması düzenledi.

CHP Manisa İl Başkanı Balaban, suya yapılan yüzde 25'lik zammı kabul etmediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

* “Su insanın en temel hakkıdır. Su haktır, bir meta değildir. Suyun üzerinden ticaret yapılması insanlarımızı mağdur etmektedir. Manisa'da da Cengiz Ergün'ün uyguladığı bu politikalar mağdur etmektedir.

* Bir taraftan Manisa'nın çok yerinde su kesintisi yaşanırken ve bazı yerlere su bağlamazken, suya zam yapılmasına anlam veremedik. Halkımız buna tepki gösteriyor.

* MASKİ'nin toplantısında suya zam ile ilgili alınan karar için 17 ilçe başkanımız ile birlikte bir hukuk mücadelesi başlatacağız. Kararın iptali konusunda yargıya başvuracağız. Her konuda toplumun yanında olmaya devam edeceğiz.”

“SUYA 1 YILDA 144 ZAM YAPILMIŞ”

Basın toplantısında söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'nin son bir yıldır yüksek enflasyon ile boğuştuğunu ve Manisa'da son bir yılda suya enflasyonun üzerinde yüzde 144 oranında zam yapıldığını ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* “Manisa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında bu zamana her ay TÜFE'ye göre suya zam yapıyordu. Şimdi üzerine birde yüzde 25 zam ekledi. Ancak MASKİ'ye Cumhur İttifakı tarafından getirilen önergede bu zam yüzde 50 oranındaydı. Ama kamuoyundan gelen baskı neticesinde bunu yüzde 25 oranına indirdiler. İnsanlara ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. Biz buna razı değiliz. Bunun karşısındayız.

* 2021 yılın Eylül ayında su ve atık su bedeli olmak üzere suyun metre küpü 6.86 liraydı. Şuanda yapılan yüzde 25'lik zamla ve önümüzdeki Eylül ayında uygulanacak TÜFE ile birlikte bu zam suyun metreküpü bizim hesaplamalarımıza göre 16.78 liraya çıkmış olacak. 1 yıl içerisinde suya yüzde 144 zam yapılmış oluyor.”

Ankara'da suyun metreküp fiyatının 12.47 lira, İstanbul'da 11.10 lira, Adana'da 9.8 lira ve Samsun'da 7.93 lira olduğunu ifade eden CHP'li Bakırlıoğlu Manisa'nın Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını ifade ederek sözlerini şöyle sonlandırdı:

* “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. İnsanlarımız hayat pahalılığından ezilmiş durumda. İktidar bu hayat pahalılığına karşı bir adım atamıyor.

* Şimdi de Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki temsilcisi suya zam yaparak hayat pahalılığından ezilen vatandaşlarımızı daha çok ezmeye kalkıyor.

* Yapılan bu zam ile ilgili geri adım atılması konusunda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”

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