Migros’a siyah çelenk

Türkiye genelinde Migros mağazalarından 257 işçinin çıkartılmasına tepki gösteren Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve DİSK'e bağlı Nakliyat-İş çalışanları Köprübaşı Migros önünde eylem yaptı. Migros mağazasının kapısına üzerinde 'Emekçi düşmanı Migros'u protesto ediyoruz' yazılı siyah çelenk bırakıldı.

Kemal ATLAN

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Perakende zinciri Migros’un, düşük maaş zammı dayatmasını protesto eden 257 işçinin işten çıkartmasına, Eskişehir’deki sivil toplum kuruluşları da tepki gösterdi.

Maaşlarına zam istedikleri için işten atılan Migros işçilerine, Eskişehir de destek verdi.

Migros’tan işten atılan işçilere destek vermek amacıyla Eskişehir’de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve DİSK’e bağlı Nakliyat-İş çalışanları, Köprübaşı Migros mağazası önünde eylem yaptı.

Eyleme katılanlar, ‘Haksız yere işten atılan 257 çalışanın yanındayız’, ‘Migros’u boykot ediyoruz’, ‘Açlığa yoksulluğa hayır’ yazılı dövizler açtı, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Migros işçisi yalnız değidir’ şelinde slogan attı. Eyleme katılanlar üzerinde ‘Emekçi düşmanı Migros. Protesto ediyoruz’ yazılı siyah çelengi de Migros mağazasının kapısına bıraktı.

‘TALEPLER AÇIK, GEÇİNEMİYORUZ’

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Genel Mali Sekreteri Ali Özçelik, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin birçok yerinde halkımız demokratik şekilde bireysel ya da toplu şekilde haklı tepkisini dile getirmektedir. Talepler çok açık, zamlar geri alınsın. Ücretler artırılsın, geçinemiyoruz demekteler.” dedi.

Özçelik, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yine Migros depo çalışanları; insanca çalışma koşulları ve insanca yaşayabilecek bir ücret için iş bırakmışlar ancak işverenin gaddarca, pervasızca tutumu ile karşılaşmış ve 257 işçi bir gecede işten atılmıştır. Talepleri son derece insanidir. Primlerinin yasal güvenceye alınmasını istiyorlar. Günlük saat ücretlerine 1 ekmek parası kadar zam istiyorlar. Ve elbette haksız şekilde işten atılan arkadaşlarının işe iadesini istiyorlar.”

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