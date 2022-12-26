Mondi’den fabrika kapatma ve toplu işten çıkarma kararı

Mondi Turkey, KAP'a yaptığı açıklamada, Adana Batı Fabrikası'nın kapatılacağını, üretimin Adana Doğu Fabrikası dahil olmak üzere şirketin diğer birimleri tarafından gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

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Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde Adana Batı Fabrikası tesisini kapatma kararı aldığını duyurdu.

Oluklu mukavva kutusu üretimi ve satışının gerçekleştirildiği fabrikanın, üretim verimliliğindeki yetersizlik, sipariş rakamlarındaki düşüklük ve diğer işletmeler ile rekabet edebilecek seviyede olmaması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kapatma kararı aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Adana Batı Fabrikası’nda faaliyetlerin durdurulmasının şirketin toplam üretimine ve satışları üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacak olup, Adana Batı Fabrikası’nda gerçekleştirilen üretim miktarı Adana Doğu Fabrikası dahil olmak üzere şirketin diğer üretim birimleri tarafından gerçekleştirilebilecektir” denildi.

’83 ÇALIŞANIN İŞ AKDİNE SON VERİLECEK’

Fabrikada çalışan 83 işçinin iş akdine son verileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Adana Batı Fabrikası’nın kapatılmasından etkilenen tüm çalışanlar için çeşitli planlar üzerinde çalışılmaktadır. Açıklama tarihi itibariyle iş akdine son verilecek çalışanlara ödenmesi planlanan kıdem ve ihbar tazminatı toplamı 16 milyon 741 bin TL olup bu rakam 2023 yılı kıdem tazminatı tavanının ve 2023 yılı ücret artışlarının belirlenmesinden sonra revize edilecektir”

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