Morgan Stanley ve UBS petrol fiyat tahminlerini düşürdü

Küresel bankacılık devleri Morgan Stanley ve UBS, bu yıl için ham petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Büyük ekonomilerde artan resesyon korkuları ve Çin’in corona virüsü kısıtlamalarını sürdürmesi petrol analistlerinin bu yılın geri kalanı için fiyat tahminlerini düşürmesine neden oldu.

Bu nedenle ABD merkezli Morgan Stanley ve İsviçre merkezli UBS de kötüleşen ekonomik görünüm ve Rus petrol arzının sürmesi nedeniyle ham petrol için yakın vadeli tahminlerini varil başına 15 dolara kadar düşürdü.

DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Brent petrolü, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından mart ayı başlarında 120 doların üstünde zirve yapmıştı. Petrol fiyatları yıl içinde gördüğü zirveden bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Uzmanlar petrolün önümüzdeki birkaç ay içinde daha da düşmesini bekliyor. Ancak ekonomiler toparlandıkça ve Rus ham petrolünde arz kısıtlandıkça fiyatların gelecek yıl tekrar artabileceği belirtiliyor.i

Bankaların analizlerinin satırbaşları şöyle:

MORGAN STANLEY

Banka enflasyon ve talepteki keskin yavaşlama nedeniyle Brent petrol için kısa vadeli görünümünü düşürdü.

Üçüncü çeyrek için fiyat görünümünü varil başına 12 dolar azaltarak 98 dolara ve dördüncü çeyrek için 95 dolara düştü. İkinci çeyrekten itibaren daha sıkı bir pazar gördüğü için 2023 için üç aylık tahminleri 100 $ ve üzerinde tuttu.

Rusya’nın petrol ihracatının, 2023’ün başına kadar günde 1,5 milyon ila 2 milyon varil arasında bir düşüşle tahminen önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

UBS

Banka Brent için yıl sonu tahminini Çin’deki karantinalar ve Rusya’nın hala yüksek olan ihracatı nedeniyle varil başına 15 dolar düşürerek 110 dolara indirdiğini söyledi.

Çin’deki kısıtlamalar, ağustosta ham petrol ithalatındaki artışa rağmen kısa vadede talepteki toparlanmayı yavaşlatacak.

Stratejik rezerv satışlarının sona ermesi ve pazarın daralmasıyla birlikte, Brent ham petrolünün Eylül 2023’ün sonunda varil başına 125 dolara yükselmesi bekleniyor.

GOLDMAN SACHS

Analistler 2 Eylül’de yayınlanan bir notta, bankanın Rusya petrol ihracatında bir fiyat sınırı üzerinde anlaşmaya varılması durumunda Brent’in varil başına 125$’lık 2023 tahminine doğru yükselmesini beklediğini söyledi.

Böyle bir senaryoda, Rus arzının savaş öncesi seviyelere kıyasla günde 1 milyon varil düşmesi muhtemel.

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