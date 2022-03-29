Motorinde indirim

Motorinin litre fiyatında bu gece indirim geliyor. Akaryakıt fiyatları, son dönemde hem vergi artışı hem de petrol fiyatlarındaki artışla hızla yükselmişti.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde üst üst zamlarla gündeme gelen akaryakıtta bu gece indirim var.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Böylece, motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 22,06 TL’ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı ise 19,80 TL’de kalacak.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Çin’de corona virüsü vakalarındaki artışın ve alınan sert karantina önlemlerinin talebi azaltacağı beklentisinin yanı sıra Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler, petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugün Dolmabahçe’de heyetler arasındaki görüşmenin ardından, “diyaloğun devam etmesi için Kiev ve Çernihiv'de askeri operasyonu yavaşlatma kararı aldıklarını” duyurması, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.

Geçen hafta 120 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 105 dolara kadar geriledi. Bu rakam sene başında 73 dolardı.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 243 ZAM

Litre fiyatı geçen yıl benzinde 7,07 TL, motorinde 6,43 TL idi. Bu geceki indirimle birlikte, son bir yılda motorindeki zam oranı yüzde 243, benzindeki zam oranı yüzde 180 oldu.

Yıl başından bu yana ise zam oranı motorinde yüzde 93, benzinde yüzde 61 olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artış, özellikle son 6 ayda akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

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