Muğla’da konut fiyatları uçtu, merdiven altı kira vurguncuları türedi

Muğla'da konut fiyatları uçunca tarlalara rağbet arttı. Ancak Marmaris merkezde 500 metrekare arsaya 7,5 milyon TL isteyen de var, 14 milyon TL isteyen de... Emlakçılar, şimdi de 'kiracıdan kiracıya merdiven altı kira vurguncularının' ortaya çıktığını SÖZCÜ'ye anlattı.

Mustafa SARIİPEK

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Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Yeni Nesil Gayrimenkul Değerleme ve Lokasyon Analizi Platformu Endeksa.com işbirliği ile hazırlanan 2022 yılı 1. çeyreğine ilişkin “İkinci El Konut Piyasası Raporu açıklandı.

Rapora göre, Muğla'nın sahil kesimlerinde konut ve arazi fiyatları adeta uçtu.

Taşınabilir yapı için Marmaris'in tarlalarına rağbet artarken yeni moda ‘kiracıdan kiracıya merdiven altı kira vurguncuları’ ortaya çıktı.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Emlak Müşaviri Çetin Aksu ve Emlak Müşaviri Kaan Kaya SÖZCÜ’ye konuştu.

MARMARİS’İN TARLALARINA RAĞBET ARTTI

Emlak Müşaviri Kaan Kaya'nın verdiği bilgilere göre, Muğla'nın özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde araziler de fiyatlar uçtu.

Marmaris merkezde 500 metrekare arsaya 7,5 milyon TL isteyen de var, 750 bin dolar (13 milyon 812 bin TL) isteyen de…

Köylerde emlak rayiç bedelleri de yükseldi.

Marmaris Belediyesi sitesinde resmi olarak Hisarönü Mahallesi'nde metrekaresi 1.200 TL olan yerler bulunuyor. Değirmenyanı'nda 500 metrekare yerin belediye rayiç bedeli 450 bin TL ama satıcılar 1 milyon 250 bin TL istiyorlar.

SAVAŞTAN KAÇANLAR TALEBİ CANLANDIRDI

İmarlı alanlar dışında kalan küçük ölçekli tarlalara tekerli ve ruhsatlı Tiny House denilen taşınabilir yapıların koyulmaya başlandığına dikkat çeken Aksu, şöyle dedi:

“Her geçen gün emlak konut ve arazi değerlerinin fiyat artışları piyasada bir süredir durgunluk yaşanmasına sebep olmasına rağmen özellikle Rus-Ukrayna savaşından kaçıp Türkiye'ye gelen misafirlerin emlak satış ve kiralamaları piyasaları yükseltmiş ve değer kazandırmıştı.

Bunun yanı sıra Türk vatandaşlığını almak isteyen yabancı konuklarımızım ilgileri de fazlaydı.. Fakat Vatandaşlık için talep edilen döviz cinsi bedelin artması karşısında taleplerde azalma görülmektedir.”

MERKEZE UZAK MAHALLELERE TALEP FAZLA

Marmaris ve çevresinde ki köylere ilginin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Aksu, “Son dönemde özellikle doğa güzeli Söğüt Mahallesindeki tarlalara yatırım amaçlı çok fazla talep oluştu. Bunun yanı sıra taşınabilir yapı (Tiny House) için Marmaris'in tarlalarına rağbet arttı” diye konuştu.

Genelde 4-8 metre arasında değişen tekerlekli Tiny House, taşınabilir evlerin en büyük özelliği mobil olmaları ve minik evler olarak da bilinen, mobil evler sayesinde her yerde ev konforu yaşatması olarak tanımlanıyor.

Karavan ve çadırla karşılaştırıldığında Tiny House'lar hem sağlam yapıları hem de yüksek konforlu donanımları ile ön plana çıkıyor.

Tiny House'lar ilk bakışta yazın kullanılacak bir araç gibi algılansa da güçlü izolasyonları ve iklimlendirme donanımları ile kışın da kullanılabiliyor.

Bütün bunlardan ayrı olarak, özellikle Muğla gibi çok sayıda ilçesindeki bazı mahallelerin imara açık olmaması nedeniyle bu evlerin tercih edildiği biliniyor.

‘MERDİVEN ALTI KİRA VURGUNCULARI’

Emlak fiyatlarının çılgınlığı, kiraların uçması nedeniyle bir takım fırsatçılıkların da doğduğunu belirten Aksu şunları söyledi:

“Özellikle rantı yüksek kiralamalarda evleri yıllık peşin ödemelerle kiralayan merdiven altı uyanık vatandaşlar, ev sahiplerinin bilgisi dışında bu daireleri günlük ve haftalık olarak kiraya verip yüksek rant elde ediyorlar.

Tespit edilenler hakkında gerekli şikayetler yapılmakla beraber, ciddi bir yaptırım olmadığı İçin farklı sektörlerdeki vatandaşlar kayıt dışı kiralama ve satışlara devam ediyorlar.

Kiralamada 1+1'lerin 3 bin 500 TL ama kirayı yıllık peşin istemeye başlanıldığını belirten Kaan Kaya, “2+1 evler 6-7 bin TL. Kiralamada büyük ihtimalle bu kış çok ev sahibi kiracısı ile mahkemelik olur.

Bu sıkıntıyı düşünen ev sahipleri hep yıllık peşin istemeye başladı. Bu durumda ‘bazı uyanıklara’ gün doğdu.

Yıllık peşin para vererek konutları kiralayan ve başkasına daha yüksek ücretle kiralayan kişiler ve hatta emlak ofisleri var. Yıllık bedelle adama kirasını veriyor sonra yazın günübirlik kendi 3-4 katı para çıkartacak şekilde kiralama yapıyor” dedi.

MARMARİS’TE ALIM-SATIM RAKAMLARI UÇTU

Kaan Kaya'nın verilerine göre, Marmaris'te 1+1 ev fiyatları 1 milyon 300 bin TL alt sınırda satılmaya başlandı. 2+1'ler ise çarşı içinde 2 milyonu gördü. Çarşı içindeki evlerin yaşları 30 yaş ve yukarısı. Yeni daireler ise 2+1'ler 3.5 milyon rakamlarında.

Merdiven altı emlakçılar büyük sorun ve rakamlar üzerine ne bindirdiklerini kimse bilmiyor. Çünkü 1 milyona sat dedikleri yeri 1.5 milyona müşteriye pazarlamaya çalışıyorlar.

Özellikle Marmaris dışından müşteri baktıkları için fiyatları rahat şişiriyorlar. Dükkan yok, vergi yok, algı yok, terslik olduğunda şikayet edebilecekleri yer yok.

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