Müteahhit tek fiyat farkını yetersiz buldu

İnşaat maliyetlerinin aşırı pahalanması üzerine kamu müteahhitlerine getirilen ikinci fiyat farkı müteahhitlerde hayal kırıklığına yol açtı.

Erdoğan SÜZER

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Hükümet, kamuya iş yapan müteahhitlerin ‘iflas ediyoruz, dayanma gücümüz kalmadı' isyanı üzerine yılbaşındaki düzenlemenin ardından ikinci kez ek fiyat farkı çıkardı. Ancak ikinci fiyat farkı düzenlemesi müteahhitlerde adeta hayal kırıklığı yarattı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, “ İhtiyacımızın yakınına bile yaklaşmadı” dedi. Müteahhitlere ek fiyat farkı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen vergiyle ilgili torba teklife önergeyle eklendi. Kabul edilen önergeye göre, yapımı devam eden sözleşmelerin 1 Ocak-31 Mart 2022 arasındaki 3 aylık dönemde gerçekleştirilen kısımları için ilave fiyat farkı ödenecek. 1 Nisan'a kadar olan dönemde gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15 ve altında kalan işlere ise fesih ve tasfiye hakkı verilecek. Ayrıca devam eden ancak 1 Ocak-31 Mart 2022 arasında iş programının gerisinde kalan iş miktarı için süre uzatımı sağlanacak.

Düzenlemeyle ayrıca taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma ve öğle yemeği işleri için de ek fiyat farkı verilecek. Düzenlemenin detaylarını belirleme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.

3 AY ÇOK KISA

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, “Sürenin 3 ayla kısıtlanması bizim mağduriyetimizi çözmüyor. İşlerin ortalama süresi 24 ay iken bunun sadece 3 aylık kısmı için fiyat farkı vermek bizler için çok büyük mağduriyetler oluşturuyor” dedi.

“Sektör beklentisinin yanına bile yaklaşamadı”

■ Düzenlemeyi SÖZCÜ'ye değerlendiren İMKON Başkanı Tellioğlu, “Yılbaşında yapılan birinci düzenleme ilk çıktığında bunun ikinci bir düzenlemeyi doğuracağını söylemiştik. Haklı çıktık. Şimdi bu düzenlemenin de maalesef üçüncü düzenlenmeye ihtiyaç doğuracak nitelikte olduğunu söylüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın endekslerdeki artırma yetkisini kullanarak makul bir fiyat farkı vermesini arzu ettiklerini belirten Tellioğlu, “Sektörün hayal ettiğinin yakınına bile yaklaşmayan bir düzenleme oldu” dedi.