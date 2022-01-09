Müteahhitler 2021’in tamamı için fiyat farkı talep etti

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, fiyat farkı düzenlemesinin 2021'in tamamı için uygulanması istedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, kamu projeleri yürüten müteahhitlerin beklediği fiyat farkı düzenlemesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda söz konusu fiyat farkının 2021’in tamamı için hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Dolardaki dalgalanmanın dolayısıyla müteahhitlere yapılması öngörülen fiyat farkı ödenmesiyle ilgili TBM başkanı Eren de komisyonda görüşlerini dile getirdi.

TMB’den yapılan açıklamaya göre Eren komisyonda yaptığı konuşmada, “İlave fiyat farkının Ocak 2021’den itibaren uygulanması hiç değilse zararların bir kısmını karşılayabilir” dedi.

Uygulamanın 31 Aralık 2021’de bittiğini hatırlatan Eren, “Ancak 5 Ocak’ta çimentonun fiyatının daha da arttığını görüyoruz. Bu fiyat farkı uygulamasının, enflasyonda düşüşün maliyetler paraleline geldiği tarihe kadar devam ettirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

‘FİYAT FARKI İSYANI’

Mayıs 2020'den Aralık 2021'e dek ortalama girdi maliyetleri yüzde 277 artarken firmalara sözleşmelere dayalı olarak ödenen fiyat farkının yüzde 120 olduğuna işaret eden TMB Başkanı Eren, “2021 yılında da malzeme fiyat artış oranı yüzde 146 iken ÜFE'deki artış yüzde 78. Neredeyse yüzde 100'ün üzerinde bir maliyet artışından bahsediyoruz. Şunu da vurgulamalıyız ki; batmakta olan müteahhit sadece kendi servetini batırmıyor, tedarikçilerini de beraberinde batırıyor ve çalıştırdığı işçiler de işsiz kalıyor. Türkiye'de inşaat sektörü istihdamın yüzde 7'sini oluşturuyor” dedi.

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