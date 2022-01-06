Mutfak enflasyonu yüzde 47’yi aştı

Enflasyonu yüzde 36.1 açıklayan TÜİK’in sepetindeki 25 temel gıda maddesinin fiyatı yüzde 47 arttı. Maaş zammı, mutfak zammına yenik düştü.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşı pazardaki gerçek hayat pahalılığını yansıtmayan enflasyonu bile mutfaktaki yangını gizleyemedi. Son bir yıllık enflasyonu yüzde 36.1 olarak ilan eden TÜİK'in verilerine göre, halkın en çok tükettiği 25 temel gıda maddesinin fiyatı aynı dönemde yüzde 47 zamlandı. Ekmekten bulgura, makarnadan patatese kadar mutfakta kullanılan temel gıda maddeleri arasında fiyatı yüzde

115 artan ürünler bile var.

EKMEK FİYATI % 54 ARTTI

TÜİK'in tabloları üzerinden seçilen 25 temel gıda maddesi listesinin başında yer alan ekmeğin kilogram fiyatı 2021'nin aralık ayından 2021'in aralık ayına kadar geçen sürede 7 liradan yaklaşık 11 liraya çıktı. Bu veri, TÜİK'in hesaplarına göre dahi ekmeğe bir yılda yüzde 54 oranında zam geldiğini gösteriyor. Aynı dönemde yine halkın en çok kullandığı temel gıda maddeleri arasında yer alan makarna yüzde 60, un yüzde 86, bulgur yüzde 55, şehriye yüzde 61 zam gördü. TÜİK'in derleme yaptığı marketlerde 1 litre ayçiçek yağının fiyatı son bir yılda 16 liradan 28 liraya, şeker 5.5 liradan 8 liraya, süt 5.2 liradan 9 liraya peynir ise 31 liradan 38 liraya çıktı. Bu dönemde tavuk etindeki artış kuzu ve dana eti fiyatlarını katlayarak yüzde 86'ya ulaştı.

MAAŞ ZAMMINI KÜÇÜLTÜYOR

Maaşlara enflasyon zammı TÜİK'in yüzde 36.1 ilan ettiği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine göre yapılıyor. Halkın en çok kullandığı ürünlerdeki artışa bakılmıyor. Bu nedenle memur ve emekliler TÜFE'ye yenilmese de gerçek enflasyona yenik düşüyor.

Biz de o marketlerden alalım!

– Fiyatlar çok sık değiştiği için TÜİK'in ilan ettiği fiyatlar halkın kafasında ciddi soru işaretlerine yol açıyor. TÜİK'e göre örneğin aralık ayında beyaz peynirin kilosu 38 lira, kuzu eti 83 lira, patates 5 liradan satıldı. Ancak kendi marketinden peyniri 50 lira, kuzu etini 100 lira, patatesi 6 liradan satın almak zorunda kalan halk, “TÜİK bu fiyatları hangi marketlerden derliyorsa biz de oradan alışveriş yapalım. O fiyatları biz neden göremiyoruz” diyerek tepki gösteriyor.