Nebati: Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüketici enflasyonundaki artışta döviz kuru ve ithal emtia fiyatları gibi maliyet artışı kaynaklı faktörler ön plana çıktığı için enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması’nda konuştu. Enflasyondaki artışın geçici olduğunu savunan Nebati, kur korumalı mevduata ek olarak enflasyon korumalı araçlar üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

Bu yıl Rusya Ukrayna savaşında cumhurbaşkanımızın yapıcı rolü ile ve turizmdeki çeşitlendirmelerimizle yüksek turizm geliri elde edeceğiz.

Bu yıl petrol fiyatlarının katlanarak arttığı dönemde birinci çeyreği inşallah ciddi bir büyüme rakamı ile bitirmiş olduk. Üretimde, istihdamda ve ihracatta sağladığımız olumlu görünümü; yüksek enflasyon ve hayat pahalılığını da yenerek daha da pekiştirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz halkımızın refahını artırmak için alım gücünü eskisinin üstüne çıkarmak, bunun için de enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır.

Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için öncelikle başta kur korumalı mevduat ve katılım hesabı olmak üzere geçtiğimiz aralık ayında hayata geçirdiğimiz yenilikçi enstrümanlar ile döviz kurlarındaki sağlıksız oluşumları bertaraf ettik.

KKM’DE 728 MİLYAR DOLAR BİRİKTİ

1,2 milyon hesap sahibinin mevduat ve katılım hesabında 728 milyar liralık birikime ulaşılan KKM hesabı ile mevduatın ortalama vadesini uzattık. Finansal istikrarı sağladık. Yatırım ortamını güçlendirdik. Böylece döviz kurlarında sağladığımız istikrar ile enflasyon üzerindeki baskıları azalttık.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve gıda gibi küresel emtia fiyatlarındaki artışı daha da hızlandırdı. Tüketici enflasyonundaki artışta döviz kuru ve ithal emtia fiyatları gibi maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığı için enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz.

‘ENFLASYON YIL SONUNDA MAKUL SEVİYEYE GELECEK’

Diğer yandan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ve meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptık.

Enflasyonla mücadele timleri bu indirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor, bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi denetime tabi tuttuk.

Yurt içi tasarruf sahiplerinin getirilerini enflasyona karşı koruyacak alternatif yatırım araçları üzerinde çalışıyoruz. Bu enstrümanlar ve atacağımız ilave adımlar ile beklentileri düzelterek enflasyondaki ataleti kıracak ve enflasyonu yıl sonuna makul bir seviyeye getireceğiz.

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