Nebati KKM’deki yatırımcı sayısını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaklaşık 9 ay önce hayata geçirilen kur korumalı mevduat uygulamasının 1,3 trilyon liralık hacmi geçtiğini belirterek, hesaplardaki gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplam 2 milyon 138 bin 489'a ulaştığını bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden kur korumalı mevduat uygulamasındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Nebati, yaklaşık 9 ay önce hayata geçirilen kur korumalı mevduat uygulamasının 1,3 trilyon liralık hacmi geçtiğini belirterek, hesaplardaki gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplam 2 milyon 138 bin 489’a ulaştığını bildirdi.

Ekonominin çarklarının Türk lirası enstrümanlarla döndüğünü vurgulayan Nebati, “Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.

‘ÜLKEMİZİ HER TÜRLÜ ŞOKTAN KORURUZ’

Nebati, Türk lirası cinsinden varlıkların artmasının ve tasarrufların vadelerinin uzamasının, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

“Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor” diyen Nebati, şöyle devam etti:

“Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk lirası tercihimiz var.

Biz, tercihimizi Türk lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk lirası ile besleniyor.

Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız. Bugün gelinen noktada, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı.

Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız.” (AA)

İlginizi Çekebilir Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması

İlginizi Çekebilir Okul kantinlerindeki kira artışına sınırlama talebi

İlginizi Çekebilir TÜİK mi haklı, hazır giyimciler mi? Fiyatlar uçtu, resmi veriler geride kaldı