Bakan Nebati’den Fransa’da kur ve enflasyon açıklaması

Fransa'nın Cannes kentinde GYODER uluslararası yatırım toplantısında konuşan Nebati, enflasyonun 2023 Haziran seçimlerinden önce normale döneceğini belirtti. Nebati ayrıca "Kur korumalı mevduat, Türkiye'deki kurun stabil, öngörülebilir hale dönüşmesini sağladı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa’nın Cannes kentinde GYODER uluslararası yatırım toplantısında konuştu.

Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet eden Nebati, enflasyonun 2023 Haziran seçimlerinden önce normale dönüşmesini beklediklerini açıkladı. Nebati ayrıca kur korumalı mevduatla Türkiye’deki döviz kurunun stabil ve öngörülebilir hale getirildiğini öne sürdü.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları:

Türkiye avantajlı bir konumda ve bu imkanını kullanacak. Nice’in, Cannes’ın, Paris’in talepleri farklı, Londra’nın, Lizbon’un, Finlandiya’nın, Balkanların talepleri farklı. Bu talepleri karşılayacak tek ülke Türkiye. Rusların taleplerini de, Ortadoğu’nun ve Afrika’nın taleplerini de karşılayacak ender ülkelerden birisidir Türkiye. Herkesle iletişimini en iyi şekilde gerçekleştirecek bir ülke. 2021 yılında bunu kanıtladık.

2021’de Türkiye gerek sanayi üretiminde gerek ticarette dengeli bir büyüme sağlayarak yüzde 11 gibi büyük bir rakamla yılı kapattık. Salgın bitti, işler toparlanıyor derken Karadeniz’deki kriz…

UKRAYNA KRİZİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye, önemli bir duruş sergiliyor ve gereğini yapıyor. İşte en son Antalya’daki diplomasi forumunda Rus ve Ukraynalı dışişleri bakanı görüştü. Türkiye böyle bir ülke. Biz ülkemizle gurur duyuyoruz. Biz fırsatlar ülkesi olma hasebiyle Türkiye’nin farklı bir konumu olduğunu ve krizlerden büyük bir avantajlar silsilesiyle ayrıldığını biliyoruz.

Türkiye ister gayrimenkul, ister fonları açısından olsun, alternatif alanlar içerisinde birinci sırada. Çünkü Türkiye sermayeye önem veriyor. Çünkü Türkiye Anadolu’daki medeniyetinden inkişaf etmiş serbest piyasa öncülüğünü içselleştirilmiş ve değiştirilmez bir kural olarak kabul ediyor.

YATIRIMCILARA TÜRKİYE’YE YATIRIM ÇAĞRISI

Serbest piyasa, kambiyo rejimi yani can, mal, ırz ve inanç güvenliğini veren bir ülke. Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti’ne çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Paranızı kazanırsınız, verginizi ödersiniz, dilediğiniz gibi yaşarsınız.

Şubat ayı içerisinde bizi tek şey yoruyor: Emtia fiyatları, petrol fiyatları ve enflasyon. Zayıf alanlarımızı biliyoruz. Onların üstesinden gelecek adımlar atıyoruz ve önlemlerimizi tek tek uygulamaya koyuyoruz. Orta gelir tuzağını orta akıl tuzağı ile aşıyoruz. Yepyeni şeyler söylüyoruz. Bundan dolayı ocak ve şubatta ihracatımız artarak devam etti.

‘ENFLASYONDA NORMALLEŞME 2023 SEÇİMLERİNDEN ÖNCE’

Enflasyonla mücadele ediyoruz. Yurtdışındaki arzdan, emtia fiyatlarından kaynaklı fiyatlarla mücadele ediyoruz. Yeni ekonomi modelinin risklerini bertaraf edecek adımlar atarak en iyi şekilde uygulanmaları ortaya koyuyoruz.

Türkiye yoluna hızlı bir şekilde devam ederek enflasyonu yıl sonu itibariyle belli bir seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı enflasyon hususundaki kararlılığımızla yola devam ediyoruz.

AKARYAKIT VE DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

Yaz aylarından itibaren ve yıl sonundan itibaren düşüşü ve hızlı bir normalleşmeyi hep beraber görmüş olacağız. KDV’de, gıdada indirimler yaptık. Elektrikte mesken ve ticarethanelerde ciddi bir indirim yaptık.

Az önce gelirken akaryakıt istasyonlarındaki benzin fiyatlarını gördüm. Türkiye geçen yıl akartakıttaki farkların neredeyse tamamını karşıladı. Bu yıl normalleştirdik. Dünyanın en ucuz doğalgazını ev hanelerine, tüketicilerimize kavuşturuyoruz. Biz vatandaşımızın rahat bir şekilde evinde ısınmasını sağlayacak tedbirler aldık. Hissettirmedik doğalgazdaki fiyatları.

Kur korumalı mevduat, Türkiye’deki kurun stabil, öngörülebilir hale dönüşmesini sağladı. Gerginlikler, petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed’in kararlarına rağmen kur konusundaki atmış olduğu adımlarla bugünkü noktaya gelmiş durumdayız.