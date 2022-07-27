Nebati’den Binance’in kurucusu Zhao ile görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Kripto varlıklarla ilgili bir düzenleme üzerinde çalışan hükümetin, sektör temsilcileriyle görüşmeleri sürüyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’in kurucusu Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zhao ile blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık” dedi.

SERVETİ 85,6 MİLYAR DOLAR ERİMİŞTİ

Binance’in kurucusu ve CEO’su olan Zhao’nun serveti 2022’de 85,6 milyar dolar erimişti.

Küresel finans piyasaları yüksek faiz oranlarının ve enflasyon kaygısının ağırlığı altında ezilirken, Zhao, bu sıkılaşma fırtınasında serveti en çok eriyen 10 milyarderden biri olmuştu.

DÖRT BAŞLIKTA DÜZENLEME GÜNDEMDE

Öte yandan, hükümet, kripto varlıklarla ilgili 4 ana başlıkta düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da sene başında kripto para borsası Binance’ın Türkiye’nin yetkilileriyle bir araya gelmişti. Elitaş daha sonra, kripto varlıklarla ilgili Meclis'te kendisini ziyaret eden sektör temsilcileriyle de görüşmüştü.

Son olarak 2022 Mayıs’ta Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para düzenlemesiyle ilgili Meclis’te Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve uzmanlarla bir araya geldi.

Kripto varlıklarla ilgili yasal mevzuat konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdüren hükümet, öncelikle genel bir çerçeve düzenleme yapmayı, ardından da küresel şirketlere Türkiye’de şirket kurma şartı, sermaye zorunluluğu, güvenli saklama ve bireysel yatırımcıların vergilendirilmesi gibi düzenlemeleri getirmeye hazırlanıyor.

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