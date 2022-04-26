Nebati’den Rusya’dan gelecek turistlere ilişkin açıklama: Sıkıntı olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin 2022'deki turizm hedeflerine ilişkin konuştu. Nebati, Rus turistlerin Türkiye'de harcama yapıp yapamayacağına ilişkin sorulara, "Sıkıntı olmayacak" cevabını verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Nisan ayında otellerdeki doluluk oranımız yüzde 68 civarında, mayıs ayında doluluk oranı yüzde 92 olacak. Mayısta İstanbul’da otellerde yer bulunamayacak. Turizm ile beklentilerimiz çok iyi. 45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

‘MIR YAYGIN KULLANILIYOR, SIKINTI OLMAYACAK’

Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna krizi sonrasında Visa ve Master ödeme sistemlerinin Rusya’ya yaptırım çerçevesinde hizmetlerini durdurduğunu ve karar sonrasında Rus turistlerin bu kartlar ile yurt dışında harcama yapamadığının hatırlatılması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

“Rusya’nın Mir sistemi var. Mir Kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de Mir Kart kullanan işletmelerin oranı yüzde 15’lerde, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak.”

35 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Nisan ayında otellerdeki doluluk oranının yüzde 68 civarında olduğunu belirten Bakan Nebati, “Mayıs ayında doluluk oranı yüzde 92 olacak. Mayısta İstanbul’da otellerde yer bulunamayacak. Turizm ile beklentilerimiz çok iyi. 45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum” diye konuştu. (İHA)

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