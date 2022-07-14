Nebati’den sanayi üretimi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan sanayi üretimi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK’e göre, mayıs ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 9,1 arttı.

Nebati, “Dün açıklanan mayıs ayı iş gücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir” dedi.

‘PERAKENDE SATIŞLAR ARTTI’ VURGUSU

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi piyasa beklentilerini aşarak yıllık yüzde 9,1 oranında artış göstermiştir. Endeksin aylık artışı ise yüzde 0,5 olmuştur” dedi ve şöyle devam etti:

“Öte yandan reel sektörümüzün perakende satışları mayıs ayında kuvvetli artış kaydetmiş, sabit fiyatlarla perakende satış hacim endeksi 2022 Mayıs ayında yıllık yüzde 20,8 oranında artmıştır.

Reel ekonomimizde elde ettiğimiz tüm bu başarıların ilerleyen dönemde de artarak devamını sağlamak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” (DHA)

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