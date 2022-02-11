Net ihracatçı olmayan firmalara KKM şartıyla reeskont hakkı

Reeskont kredisi hakları geçen yıl kaldırılan net ihracatçı olmayan firmalara KKM şartı ile yeniden reeskont hakkı tanındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Reeskont kredisi hakları geçen yıl kaldırılan net ihracatçı olmayan firmalara kur korumalı mevduat kullanım şartı ile yeniden reeskont kredisi hakkı tanındı.

TCMB 1 Ekim 2021’den geçerli olmak üzere döviz cinsi reeskont kredilerine net ihracatçı tanımı getirmişti.

TCMB’nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi uygulama talimatında dün devreye giren değişiklikle, net ihracat tanımına uymayan ancak döviz mevduatını belli bir miktarını KKM’ye çevirmeyi kabul eden firmalar yaklaşık 4 aylık aranın ardından düşük maliyetli finansman imkanı tanıyan döviz cinsi reeskont imkanına dahil edilmiş oldu.

TCMB net ihracatçı tanımını “son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az %10 fazla olan net ihracatçı firmalar” olarak yapıyor. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Birim değer ithalatta yüzde 25,7, ihracatta yüzde 6,6 arttı

İlginizi Çekebilir ABD'de enflasyon depremi: 7 faiz artışı bekleniyor

İlginizi Çekebilir Perakende güveni 2022'ye düşüşle başladı