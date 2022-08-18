Norveç politika faizini 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
50 baz puanlık faiz artışına giden Norveç Merkez Bankası eylülde tekrar artış yapacağını açıkladı.
Norveç Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarında beklentilere paralel olarak 50 baz puan artışa gitti ve enflasyonun tahminlerin üzerinde olmasının ardından eylülde yeniden artışa gidileceğini açıkladı.
Norveç Merkez Bankası para politikası kurulu politika faizini yüzde 1.25’ten yüzde 1.75’e yükseltti. Bu, Mart 2012’den uygulanan en yüksek faiz oranı.
‘FAİZİN DAHA YÜKSEK OLMASINA İHTİYAÇ VAR’
Norveç Merkez Bankası, hazirandaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırılacağın öngörüsünde bulunmuştu.
Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache, “Norveç ekonomisine yönelik baskıların azalması ve enflasyonun hedeflere doğru aşağı yönlü seyretmesini sağlamak için faiz oranlarının belirgin şekilde daha yüksek olmasına ihtiyaç var” dedi.
Reuters anketine katılan 22 ekonomistten 14’ü faizlerin 50 baz puan artırılacağı 8’i ise 25 baz puanlık bir artış yapılacağı tahmininde bulunmuştu. (REUTERS)