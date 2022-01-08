Nureddin Nebati iş kadınlarıyla buluştu

11 Aralık'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün de reel sektör ve sivil toplumun kadın temsilcileriyle buluştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi.

Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Basına kapalı olan toplantı saat 13.40’da başladı.

Toplantıda Nebati’nin yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi verdiği belirtildi.

11 ARALIK’TA DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Nebati, 11 Aralık 2021’de de iş dünyasıyla bir araya gelmiş; Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan toplantıya TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş insanları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katılmıştı. (İHA)

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