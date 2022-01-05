Nureddin Nebati: Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heterodoks politikalar var

MÜSİAD toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ortodoks politikaları bir kenara koyduk, heterodoks politikalar var" dedi. Nebati, kur korumalı TL mevduatlarının dün itibariyle 91,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda konuşuyor.

Konuşmasında “Yeni yatırım ve açılımlarla ihracat hedefine ulaşacağımız açık” ifadelerine yer veren Nebati, Türkiye’nin ihracat eksenli politikasına devam edeceğini belirtti.

Nebati, “Ortodoks politikaları bir kenara koyduk, heterodoks politikalar var” dedi.

Nebati şunları söyledi:

2020 yılında dünya salgının etkileriyle yüzde 3,1 daraldı. 2020 ilk çeyrekten itibaren Türkiye çok hızlı bir şekilde proaktif tedbirler alıp dünyadan ayrıştı.

Ekim ayı itibariyle cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Yıl sonu itibariyle bunun çok daha iyi bir noktaya geleceğini işaret eden göstergeler bizi mutlu ediyor. Cari açık yüzde 2’nin altına geçecek. Düşük cari açıktan bu yıldan itibaren cari fazlaya geçecek. İhracat artarken üretim artacak, sanayi gelişecek ve istihdam artacak. İnşallah bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu yıllardan birisi olacaktır.

ARTIK HETERODOKS POLİTİKALAR VAR

Biz ortadoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var. Ama bunu yaparken de eklektik olmayıp ülkenin gerçeklerine, iç dinamiklere, uluslararası konjonktürün gereklerine uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını birlikte yürüterek her türlü tedbiri almak ve bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla devam edeceğiz.

Özellikle reel sektörün bizi anladığı MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananların bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz. Üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmaları destekleyecek çalışmalarımız var.

Yeter ki üretin, ihracat ve istihdam kalemlerini artırın, biz sizi sırtımızda taşıyacağız.

Başkanlık sisteminin bize getirmiş olduğu hızlı hareket etme imkanını yerine getirdik. Son olarak bugün mecliste yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı. Meclisimiz bu çalışmaları bitirdiği takdirde 20 Aralık günü cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tüm alanlarda adımlar atılmış olacak. ‘Bunlar çok kalem, Ortodoks davranmıyorsunuz’ diyenlere, bireysel yatırımcıların tekrar algı operasyonları ile zarar görmesini engelleyecek, TL’yi güçlendirecek ve farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanların tamamını sunduk.

“ORTADOKS DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Bundan sonra yapılacak şey hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli takip etmek ve elinizde toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları kullanma dönemi. Lütfen işinize bakın, her türlü enstrümandan faydalanın.

Ortadoks düşünmek zorunda değiliz. Bize öğretilen şeyler çerçevesinde hareket etmek zorunda değiliz. Bu ülkenin gelenekleri, görenekleri, toplumsal dayanışması, kültürü, dünyanın küresel olduğunun anlaşıldığı bu dönemde bize kazanım sağlıyor.

KUR KORUMALI MEVDUATLAR 91,5 MİLYAR TL’YE ULAŞTU

Kur korumalı TL mevduatları her gün güncelleniyor. Vatandaşımız büyük destek veriyor. Dün itibariyle 91,5 milyar liraya ulaştı. Sadece bir enstrümandaki bir adımımız Türkiye’nin köpüklerle, algı operasyonlarıyla karşı karşıya kaldığını göstermesinin ardından önemli bir gelişmedir.”

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