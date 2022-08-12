Nureddin Nebati’den ‘sanayi üretimi’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretimine ilişkin, "Sanayi üretimimiz piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter’daki hesabından, sanayi üretim endekslerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı haziran ayında dahi sanayi üretimimiz, piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece 2’nci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur. Aynı dönemde yıllık sanayi üretiminde euro bölgesi ve İngiltere yüzde 2,4, Çin yüzde 3,9, ABD 4,16 artış gösterirken, Almanya yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkemizin sanayi üretimi, tüm bu ekonomilerden pozitif yönde ayrışmıştır. Mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimimiz, 2020 yılı 2’nci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralmadan sonra, 8 çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürüyor” dedi.

Bakan Nebati, sermaye malı üretiminde de devam eden kuvvetli görünümün, makine teçhizat yatırımları başta olmak üzere üretim potansiyelindeki artışa işaret ettiğine de değinerek, “Ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri ve perakende satışlardaki olumlu görünüm, kuvvetli sanayi üretimiyle birlikte 2’nci çeyreğe ilişkin güçlü büyüme beklentimizi daha da pekiştirdi. Ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını önceleyen; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi modelimiz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek” açıklamasında bulundu. (DHA)

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