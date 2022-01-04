Öğrenci servisleri kontak kapatma noktasına geldi

Uşak’ın Karahallı ilçesinde 15 köyden 300 öğrenciyi ilçedeki okullara taşıyan servisçiler kontak kapatma noktasına geldiklerini söyledi. Öğrencileri taşıyan 13 servisçi adına konuşan Erdal Çoğuplugil; “Başta mazot fiyatı olmak üzere giderlerimiz iki katını geçti. Dayanacak gücümüz kalmadı. Maddi gücümüz kalmadı. Bırakın yıl sonunu yarın bile taşıma yapıp yapamayacağımızı kestiremiyoruz” diye konuştu.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uşak'ın Karahallı ilçesinde öğrenci taşıyan servis şoförleri isyan etti. Ağustos ayında ilçe milli eğitim müdürlüğü ile taşımacılık ücreti konusunda anlaşan servis şoförleri artan maliyetler karşısında dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. 15 köyden 300'ün üzerinde ilk, orta ve lise öğrencisini okullarına taşıyan servisçiler, “Maddi gücümüz kalmadı. Mazot alacak parayı bulamayacağız. Öğrenciler ortada kalacak” uyarısında bulundu.

“MAZOTÇUYA ÇALIŞIYORUM”

Öğrencileri taşıyan 13 servis şoförü adına konuşan Erdal Çoğuplugil; “Dayanacak gücümüz kalmadı. Mazot fiyatı iki katını geçti. Ayrıca sigorta ve bandrol ücretleri yükseldi. Mecburen servis çekmeyi bırakabiliriz. Ben bugün depomu 600 liraya dolduruyorum. Bu fiyatlarla bu işin içinden nasıl çıkarım? Şu anda zarardayız. Cebime hiç para girmiyor. Mazotçuya çalışıyoruz. Eskiden mazotu veresiye alabiliyorduk şimdi onu da vermiyorlar. Son noktadayız” ifadelerini kullandı.

“SERVİS ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLSİN”

Ağustos ayında ilçe milli eğitim müdürlüğü ile sözleşme yaptıklarını söyleyen Çoğuplugil; “Ağustos ayında yapılan maliyet tespitinde o dönemdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınıyor. Sözleşmeler yapılırken mazotun fiyatı ortalama 6 lire 23 kuruşken bugün itibarıyla neredeyse yüzde yüzlük bir artışla 13 lira sınırına dayanmış durumda. Corona salgını döneminde 1,5 yıl hiç çalışmayan servisçi esnafımız okulların açılmasını dört gözle beklerken şimdi de artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında zorlanıyor. Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkının güncel taşıma ücretlerine yansıtılmalı” diye konuştu.

“KONTAK KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Yıl sonunu getiremeyeceklerini söyleyen Çoğuplugil; “Ağustos ayında verilen fiyatlarla bırakın yılsonunu getirmeyi yarın bile taşıma yapıp yapamayacağımızı kestiremiyoruz. Akaryakıt bayileri mazot parasını peşin istiyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Taşıma fiyatları güncellenmezse mecburen kontak kapatmak durumunda kalacağız. Yanlış anlaşılmasın. Bu bir grev ya da karşı eylem değildir. Maddi olarak gücümüz kalmadığı için akaryakıt falan alamayacağız ve işimizi yapamayacağız” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Elektrik ve doğalgaz zammı isyan ettirdi: Soygunu sonlandırın