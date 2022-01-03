Öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 zamlı öğretmen maaşı…

Öğretmen maaşı, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. 9/1 derecede öğretmen maaşı 4.941 liradan 6.354 liraya çıktı. Öğretmen maaşı belli olmasıyla ortaya çıkan tabloda 2002 yılında göreve başlayan yeni öğretmen maaşıyla 18 çeyrek altın alırken, 2022 yılındaki maaşıyla ortalama 8,2 çeyrek altın alabilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Öğretmen maaşları milyonlarca çalışanın merak konusu oldu. Memur maaşı zamlarının belirlenmesiyle birlikte öğretmen maaşları belirginleşti. Öğretmen maaşlarına yılda iki defa enflasyon oranına göre zam yapılıyor.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı yapıldı.

Yapılan son zamla ardından öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira maaş alacak.