Onur Air çalışanları alacaklılar arasında ilk sıraya çıkıyor

Tam iki yıldır tek kuruş maaş alamayan yaklaşır 1600 Onur Air çalışanı, çok kısa sürede örgütlendi. Üye oldukları sendika bakanlıkta Toplu İş Sözleşmesi için yetki aldı. Böylece çalışanlar alacaklılar arasında birinci sıraya girme şansı yakaladı.

Yusuf DEMİR

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2020 Şubat ayından bu yana hak ettikleri maaş ve harcırahları alamayan Onur Air çalışanları mağduriyetlerini örgütlenerek çözmek için harekete geçti.

7 Kasım 2021 tarihinde Öz Taşıma İş Sendikası temsilcileri ile yapılan görüşme sonucunda sendikalaşma faaliyetlerine başlandı.

5 haftalık sürede Onur Air çalışanlarının yüzde 40’ı sendikaya üye oldu. 13 Aralık 2021 tarihinde Öz Taşıma İş sendikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yetki Tespiti için başvurdu ve 15 12.2021 tarihinde yetki tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taraflara (Öz Taşıma İş sendikası ve Onur Air A.Ş.) gönderdiği yetki yazısına 6 iş günü içerisinde itiraz olmadığı için 10.01.2022 tarihinden itibaren Öz Taşıma İs Sendikası Onur Air çalışanları adına Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi verildi.

Yetki tarihinden sonraki 15 gün içerisinde sendikanın Onur Air A.Ş. Toplu iş sözleşmesi için görüşmeye çağırması gerekiyor.

Onur Air A.Ş nin çağırıya uymaması durumunda sendika arabulucuya gidecek, arabulucuda da sonuç alınamaması durumunda Yüksek hakeme gidilerek Toplu İş Sözleşmesinin yüksek hakem tarafından onaylanması gerçekleştirilecek ve toplu iş sözleşmesi uygulamaya girecek.

ALACAKLILAR ARASINDA İLK SIRAYA ÇIKACAKLAR

Çalışanlar adına yapılan açıklama yapan Onur Air pilotlarından Esra Alp şu değerlendirmeyi yaptı:

“En önemli kazanım TİS imzalandıktan sonra çalışanlar Borçlar kanununa tabi olmaktan çıkıyor, İş Kanunu’na tabi oluyorlar ve işverenden alacak sıralamasında birinci sırayı alıyorlar.

TİS maddelerinde yazılı olan bütün sosyal ve özlük haklarındaki kazanımları talep edebiliyorlar. (Göreve gidilen yerde 5 yıldızlı otelde kalma, maaşların en geç ayın 2’sinde ödenmesi ) Aylık ve haftalık görev sürelerinin belirlenmesi, kısacası çalışanın lehine olabilecek bütün konular TİS’te belirtilir ve kabul olursa bizlerin de çalışma şartları düzelmiş olacaktır.”

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