Otobüs ve uçak bileti fiyatları uçtu, halk trene yöneldi

Uçak ve otobüs biletlerindeki büyük artış bayramda vatandaşları trene yönlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 29 Nisan’da YHT’lerle tüm parkurlarda 29 bin 477 yolcunun taşındığını ve şimdiye kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulduğu ve kapasite artışına gidildiği anımsatıldı.

Açıklamada, “Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında ek seferlerle 10 bin 728 kişilik, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlandı” denildi.

TRENLER TAMAMEN DOLDU

Bayram ilaveleri ile birlikte şehirlerarası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısının 272'ye çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, günlük 75 bin koltuk kapasitesi ile hizmet verildiği vurgulandı.

“29 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu” denilen açıklamada, bilet satış sitelerini günlük 1.5 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği, bu alanda rekor kırıldığına dikkat çekildi.

GÜNLÜK TAŞIMA REKORLARI KIRILDI

Açıklamada, “29 Nisan 2022 tarihinde YHT'lerle tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu sayısı ile açılışından bu yana taşınan en yüksek sayıya ulaşıldı. Ankara-İstanbul arasında 13 bin 502 yolcu ile bu koridorda taşınan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca anahat trenlerindeki 2022 yılı yolcu ortalaması 10 bin 684 kişiyken, 30 Nisanda 17 bin 868 vatandaşımız bayram seyahatine çıktı. Bölgesel trenlerde ise 2022 yılında günlük ortalama 25 bin 591 kişi seyahat ederken, 29 Nisanda bu sayı 43 bin 307 yolcuya ulaştı” ifadeleri yer aldı. İHA

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