Otomobil pazarında zam sessizliği

Denizli'de her hafta pazar günü kurulan otomobil pazarında eski günlerden eser kalmadı. Pazara gelerek eli boş dönen vatandaşlar, bu sessizliğin ise artan fiyatlardan kaynaklı olduğunu belirtti.

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Denizli’de bir zamanlar tıklım tıklım olan ve araç koymak için yer bulunamayan otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor.

Geçen seneye oranla satışların bir hayli düştüğü pazarda, birçok yer ise boş kaldı. Sabah saatlerinde erkenden gelerek satışa sunulan araçlara bakan vatandaşlar, umduğu fiyatla karşılaşamayınca eli boş döndü.

‘VATANDAŞ SADECE SORMAYA GELİYOR’

Araç satıcıları fiyatların değişiklik göstermesiyle ortada bir karasızlık olduğunu belirtirken, araçların düşmesinin beklendiği için satışların gerçekleşmediğini belirtti.

Sayılı şekilde araçların satıldığı otomobil pazarlarında, yazın gelmesiyle beraber satışların artması bekleniyor.

Araç almak için otomobil pazarına gelen ve alamadan geri dönen Kadircan Polat, “Sabah erken saatlerde geldik. Fiyatlar çok yüksek ve umduğumuz gibi çıkmadı. Talep de yok, araçları kimse alıp satamıyor. Geçen sene oranla piyasa durgun. Niye böyle olduğunu bizde anlamıyoruz. Bu pazaryeri çok doluydu ama şu anda yarısından fazlası boş” ifadelerini kullandı.

Pazarda otomobilini satan Mehmet Gökçe ise vatandaşların sadece fiyatları sorduklarını belirterek, “Pazar gördüğünüz gibi durgun. Herhangi bir alım satım yok. Fiyatlar yüksek satalım diye geldik ama satış olmuyor. Vatandaş sadece sormaya geliyor” dedi. (İHA)



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