ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi bekleyenleri üzen açıklama

Araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV hakkındaki gelişmeleri merakla takip ediyor. Bir süredir konuşulan ÖTV indirimi hakkında açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Nebati, otomotivde şu anda bir ÖTV indirimi için gündemde olmadığını, ÖTV’nin sıfırlanması konusunda bakanlık olarak bir çalışma yapmadıklarını dile getirdi.

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Yakın zamanda otomobil almak isteyen, ancak yüksek ÖTV nedeniyle erteleyenleri üzen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Bakan Nebati, ÖTV indirimi yapmayacakları mesajını verdi.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondan asgari ücrete, konut kredisinden ÖTV ve Kredi Garanti Fonu'na (KGF) kadar gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nebati, otomotivde şu anda bir ÖTV indiriminin gündemde olmadığını, ÖTV'nin sıfırlanması konusunda bakanlık olarak bir çalışma yapmadıklarını dile getirdi.

Nebati, birçok alanda vergi indirimleri yaptıklarına dikkati çekerek, “Vergi indirimleri konusunda da oynayacak bir yerimiz kalmadı” diye konuştu.