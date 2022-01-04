Özel okulların ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili açıklama

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), okul ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili paylaşım yaptı. Açıklamada "2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir" denildi.

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TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62,98 olarak açıklandı. TÖZOK tarafından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

* MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir.

* Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır.

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