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Özel okulların ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili açıklama

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), okul ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili paylaşım yaptı. Açıklamada "2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir" denildi.

Yayınlanma: 17:19 - 04 Ocak 2022 Güncellenme:
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Özel okulların ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili açıklama

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62,98 olarak açıklandı. TÖZOK tarafından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

* MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir.

* Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır.

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