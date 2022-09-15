Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda 2021 sonuna kıyasla 7 milyar dolar azalışla 162 milyar dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, temmuz ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7 milyar dolar azalarak 162 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,1 milyar dolar düşüşle 154,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 85 milyon dolar artışla 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda 2021 sonuna göre 2,9 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 2,9 milyar dolar düşüşle 17,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 435 milyon dolar ve tahvil stoku da 7 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 346 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 215 milyon dolar yükselişle 10,3 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, temmuzda 2021 sonuna göre 142 milyon dolar artışla 4,9 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 319 milyon dolar yükselişle 1 milyar 196 milyon dolara çıktı.

BİR YIL İÇİNDE ANA PARA ÖDEMESİ 44,2 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar temmuzda 2021 sonuna kıyasla 2,8 milyar dolar azalarak 104,7 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 169 milyon dolar artışla 7,3 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 65’i dolar, yüzde 31,6’sı avro, yüzde 1,5’i Türk lirası ve yüzde 1,9’u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,7’si dolar, yüzde 37,3’ü avro, yüzde 17,5’i Türk lirası ve yüzde 3,5’i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7’sini finansal kuruluşlar, yüzde 62,3’ünü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,9’u finansal kuruluşlar, yüzde 20,1’i finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,2 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı. (AA)

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