Pandemide tıbbi atıklar arttı

Normal dönemde günde 250 ton olan tıbbi atık miktarı pandemiyle birlikte yüzde 60 artarak 400 tona çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Pandeminin ülke genelinde günde 150 ton ilave tıbbi atık üretilmesine yol açtığını belirten İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, artışın PCR test kitleri, yatan hasta sayısının artması, ölüm oranlarının yükselmesi ve tüm aşı kitlerinin yoğun kullanılmasından kaynaklandığını söyledi.

İMHA EDİLMESİ GEREKİR

Bozoğlu, tıbbi atıkların imhasının çevre ve halk sağlığı açısından hayati önem taşıdığını, devletin sıfır atık çalışmalarının yanı sıra tıbbi atık bertarafı konusuna da önemle eğilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de tıbbi atıkların sterilize edilip gömüldüğünü bildiren Bozoğlu, “Sterilizasyon çevre ve halk sağlığı açısından nihai bir bertaraf yöntemi değil, sadece ara çözümdür. Bu atıkların belirli şartlar altında imha edilmesi gerekir” dedi.

40 BİN KONUTA ELEKTRİK

Tıbbi atıkların enerji kaynağı haline getirilebileceğini belirten Bozoğlu, “Bu atıklar enerjiye çevrilebilirse yıllık yaklaşık 40 bin haneye yetecek 110 milyon kilovatsaat enerji üretilebilir” diye konuştu.