Patates kıtlığı fast-food devini vurdu

McDonald's'ın Endonezya, Malezya ve Tayvan'daki şubelerinin tamamı patates kıtlığıyla karşı karşıya. Şirket, sorunun tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklandığını açıkladı.

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Son birkaç aydır, dünyanın dört bir McDonald’s satış noktalarında patates kızartması sorunu yaşanıyor.

McDonald’s Endonezya, 2 Şubat’ta “Şu anda patates kızartmasının sınırlı olması nedeniyle “büyük boy patates kızartması satışı yapılmayacak” duyurusu yaptı. Ocak ayında McDonald’s Tayvan, tedarik sorunu yaşandığı için kızartma patates satışını geçici olarak durdurdu.

Asya McDonald’s restoranları, patates kızartması için büyük ölçüde Kuzey Amerika’dan yapılan ithalata bağımlı.

Aralık ayında da Kanada’daki seller ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmış McDonald’s Japonya’da da patates satışına sınırlama getirilmişti.

McDonald’s, patates kıtlığının ABD mağazaları için bir sorun olmadığını belirtirken, McDonald’s Endonezya yetkilisi Sutji Lantyka, yerel medyaya yaptığı açıklamada geçici patates kıtlığını COVID-19 salgınıyla ilgili teslimat kısıtlamalarına bağladı.

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