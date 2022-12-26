Patates soğanda kısır döngü devrede

Son bir yılda soğanda yüzde 733, patateste ise yüzde 288’e varan fiyat artışları görüldü. Kasımda arzdaki azalma ile kuru soğan fiyat artış rekoru kırdı. Temel iki üründe yeniden kısır döngüye girildi.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mutfakların demirbaşı ve dar gelirlinin temel besini olan patates ve soğanda geçen ay yeniden fiyat rekorları kırılırken, artan üretim maliyetleri ve arzda yaşanan sorunlar, yeni bir kısır döngüye işaret ediyor. TZOB verilerine göre, kasım ayında üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 48.8 ile kuru soğanda görülürken patatesteki fiyat artışı ise yüzde 26.3'e ulaştı.

KIŞIN DA FİYATLAR EL YAKACAK

Son bir yılda ise hal fiyatlarına bakıldığında soğanda yüzde 733, patateste ise yüzde 288'e varan artışlar görüldü. Tüm tarım ürünlerinde üretim maliyetlerinin arttığını ve baz etkisiyle enflasyonda yaşanan düşüşe rağmen gıda fiyatlarının artmaya devam edeceğini kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, bu iki üründe kısır döngüye girildiğini vurguladı.

Suiçmez yaptığı açıklamalarda yaz sebzelerinde seyreden yüksek fiyatların kış sebzelerinde de devam edeceğini belirterek, “Tarımsal girdi maliyetleri bu ürünlerde yüzde 175 arttı. Ucuz yazlık sebze meyve yiyemediğimiz gibi kışlık meyve sebzeyi oldukça pahalı yiyeceğiz. Bunun nedeni de girdi fiyat endeksi” dedi. TÜİK'e göre 2021'de 2.5 milyon ton olan kuru soğanda üretim 2022'de yüzde 6'lık azalma ile 2 milyon 350 bin tona düştü. Patateste ise 5.1 milyon olan üretim 2022'de 5.2 milyona çıkmış olması tahmin ediliyor.