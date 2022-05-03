Pazarlık usulü ihaleye uygun kredi kılıfı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattı ihalesini “uygun koşullarda kredi sağlanması” bahanesiyle pazarlık usulüyle yaptı, muhalefet tepki gösterdi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP iktidarının salgın hastalık ya da doğal afet gibi durumlarda uygulanması gerekirken neredeyse bütün altyapı ihalelerinde sürekli kullanmayı tercih ettiği pazarlık usulüyle ihale yönteminde “kredi bulmak” istisna kapsamında sayıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ihalesinin pazarlık usulüyle yapılmasının istisna gerekçesini “uygun koşullarda kredi sağlanması” olarak açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Pazarlık usulü ihalelerine yönelik art arda verilen iptal kararları ile Sayıştay'ın bu yöntemin şartlar oluşmadan kullanıldığına yönelik tespitleri ortada. Ancak iktidar artık ‘uygun koşullarda kredi sağlanmasını' bile doğal afet ya da salgın hastalık kapsamında saymaya başladı. İktidar ise kapalı kapılar ardında kamuoyundan gizli bir şekilde bu yöntemi kullanmayı çok seviyor” değerlendirmesinde bulundu. CHP'li Akın, Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili iddiaları TBMM gündemine taşımış ihalenin istisna olması gereken pazarlık usulüyle yapılmasının gerekçesini sormuştu.

REKABETE AYKIRI

Sayıştay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2020 yılı denetiminde bakanlığın pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği ihalelerin rekabete aykırı olduğu tespitini anımsatan CHP'li Akın, bakanlığa söz konusu ihalenin hangi firmaların da önceden belirlendiği iddialarının

doğru olup olmadığını sormuştu.

Bakanlıktan akılları karıştıran yanıt geldi

CHP'li Ahmet Akın'ın soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ihalenin gerçekleşmeden önce hangi firmalara verileceği yönündeki iddialarla ilgili herhangi bir yanıt vermedi. Bakanlık, YHT hattının ihalesinin pazarlık usulü yöntemiyle yapılması konusunda ise akılları karıştıran bir yanıt verdi. Doğal afet ya da salgın hastalık gibi istisna durumlarda pazarlık yapılması gerekirken, uygun kredi şartı aranması soru işaretlerini çoğalttı.