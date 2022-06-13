Perakende satış hacmi nisanda büyüdü

TÜİK verilerine göre Türkiye'de nisanda perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7, aylık yüzde 2,1 arttı. Perakende ciro ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı Perakende Satış Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7, aylık yüzde 2,1 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,8 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,2 arttı.

PERAKENDE CİRO ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 81,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 122,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 191,4 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 8,7 arttı.

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