Perakendede büyük zam beklentisi

TEPAV verilerine göre, gelecek 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı yüzde 83'ten yüzde 93,2’ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE) anketi, sektördeki zam beklentisinin arttığını ortaya koydu.

TEPE, Haziran 2022’de bir önceki aya göre 2,7 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,6 puanlık azalışla -20,4 puan değerini aldı.

Ankete katılan perakendecilerin yüzde 69,4’ü geçen 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtti. Gelecek 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 5,2 oldu.

Gelecek 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı da yüzde 83’ten yüzde 93,2'ye yükseldi.

YÜZDE 77,8’İNİN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi ise geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı.

Buna göre, gelecek 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 0,1, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,4 puan arttı.

Söz konusu iyileşmede yaklaşan bayram tatilinin etkili olduğu belirtildi.

Haziran 2022’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 5,2'si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 9,7'si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti.

Haziran 2022'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 5,6'sı geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 77,8 olarak belirlendi.

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