Petrol fiyatlarındaki düşüş durdu

Petrol fiyatlarında dün yaşanan sert düşüş uzun sürmedi. ABD'den gelen talep düşüşü haberleri ile baskılanan petrol, haftanın son işlem gününde jeopolitik riskler ve arz endişelerinin sürmesiyle bugün yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Petrol fiyatları dün yaşadığı sert gerilemeye rağmen haftanın son işlem gününde düşüşüne ara verdi. ABD’de zayıf talep bu hafta petrol piyasasına gölge düşürse de petrol fiyatları, arz sıkışıklığı ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükseldi.

ABD’de zayıflayan talep ve Libya’dan gelen arz artışı nedeniyle düşen petrol, jeopolitik gerilimlerle birlikte yeniden artışa geçerken ABD’de düşen yakıt talebi ABD ham petrolü fiyatlarını baskıladı.

Brent petrol vadeli işlemleri bugün yüzde 1,24 artışla itibarıyla 105,15 dolara yükselirken, ABD ham petrolü vadeli işlemleri yüzde 1,3 artışla 97,58 dolara yükseldi.

TALEP ENDİŞELERİ PETROLÜ BASKILIYORDU

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırarak ekonomileri soğutmaya çalışmasının petrol talebini aşağı çekeceği öngörülüyordu.

Ekonominin soğuması nedeniyle yakıt tüketiminin aşağı çekileceği beklentileri ise son haftalarda petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyordu.

ARZ SORUNLARI SÜRÜYOR

Ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arz artırımı konusunda yavaş hareket etmesi nedeniyle fiyat düşüşü frenlendi.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan’dan istediğini alamadığına dönük haberler ve Suudi Veliaht Prensi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğü haberleri de petrol fiyatlarındaki düşüşü frenledi.

‘ARZ SIKINTISI NEDENİYLE PETROL GÜÇLÜ KALACAK’

Reuters’ın aktardığına göre, CMC Markets analisti Tina Teng konu ile ilgili değerlendimesinde, “Petrol fiyatlarındaki keskin düşüşe rağmen arz sorununa ilişkin görünüm sorunlu olmaya devam ediyor. Talepte yumuşama için kesin kanıtlar ortaya çıkana kadar savaşla yoğunlaşan arz sıkıntısı petrol fiyatlarının güçlü kalmasını sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

Varlık yönetimi şirketi SPI Asset Management’ın yönetici ortaklarından Stephen Innes konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Ekonomik cephede işler hala olumsuz, ancak hızlı petrol arzı için hala yapısal bir eksiklik içindeyiz. Bu da alıcıların jeopolitik cephede ne olduğuna dair belirsizliği bilerek hareket edecekleri anlamına geliyor” dedi.

KREMLİN’DEN ARABİSTAN HAMLESİ

Diğer taraftan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın dün telefonda görüştüklerini ve OPEC+ petrol üreticileri grubu içinde daha fazla işbirliğinin öneminin altını çizdiklerini söyledi.

Görüşme, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan’daki prensi ziyaretinden altı gün sonra gerçekleşti. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Dünya petrol piyasasındaki mevcut durum ayrıntılı olarak değerlendirildi. OPEC+ çerçevesinde daha fazla koordinasyonun önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.

BİDEN İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Biden, geçen hafta gerçekleştirdiği Ortadoğu gezisinin ardından Suudi Arabistan’ın yakıt fiyatlarını düşürmek için petrol üretimini artıracağına dair herhangi bir somut açıklama yapmadı.

Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud da cumartesi günkü ABD-Suudi Arabistan zirvesinde petrolün tartışılmadığını ve OPEC+’ın piyasa koşullarını değerlendirmeye devam edeceğini söyledi.

ABD ve Suudi Arabistan arasında petrol arzının daha fazla artırılması konusunda herhangi bir anlaşmanın gerçekleşmemesi ve Prens Salman’ın Putin’le görüşmesi ABD’nin beklentilerinin gerçekleşmeyeceğine dönük inancı pekiştirirken bu gelişme petrol fiyatlarını da yukarı yönlü hareketlendirdi.

İlginizi Çekebilir Amazon sağlık sektöründe de büyüyor