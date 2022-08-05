Petrolde haftalık kayıp yüzde 10’u buldu: Akaryakıtta indirim sürecek mi?

Petrol, küresel ekonomiden gelen zayıf sinyallerle haftalık kaybını yüzde 10'a çıkardı. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt indirimlerini beraberinde getirdi. İndirimlerin sürüp sürmeyeceği ise piyasanın seyrine bağlı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Petrol bu hafta enflasyonun ekonomik büyüme ve talebe etkisine dair endişelerle geriledi. Buna rağmen arzın sıkı kalacağı yönündeki işaretler fiyatların sert düşmesine engel oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in ekonomik aktivitesinde meydana gelen zayıflık belirtileri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinden gelen resesyon sinyallerinin artması talep konusundaki endişeleri yükselterek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Ancak Suudi Arabistan’ın Asya’ya sattığı petrolün fiyatına zam yapması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun sınırlı üretim artışı duyurması fiyatların sert düşmesini engelledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt indirimlerini beraberinde getirirken bu indirimlerin sürüp sürmeyeceği de merak konusu oldu. Döviz kurlarındaki seviye ve petrol piyasasındaki seyir akaryakıt fiyatlarının geleceğinde belirleyici olacak.

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 10’U AŞTI

Brent ham petrol vadeli kontratları ile ABD hafif ham petrolü dün seans sonunda şubattan bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra bugün hafif artıya geçti. Brent varil başına 94,7 dolardan, ABD hafif ham petrolü 90 dolardan işlem gördü.

Geçtiğimiz haftayı 100 dolar seviyesinde kapatan ABD ham petrolü 90 dolar seviyesine düşerek 1 haftada yüzde 10 değer kaybetti. Brent petroldeki kayıp ise yüzde 9’a yaklaştı.

Bloomberg’in aktardığına göre, SPI Asset Management’ın yönetici ortağı Stephen Innes konu ile ilgili değerlendirme notunda “Rafinaj kapasitesi üzerindeki baskının önemli ölçüde azalmasıyla birlikte piyasa ABD’de bozulan talep görünümünün ardından hala mücadele ediyor” ifadelerine yer verdi.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol fiyatlarında son bir haftada yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 2 lira 23 kuruş indirim olacağı belirtildi. Motorinin litre fiyatında da 1 lira 15 kuruş düşüş olacak.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR? İNDİRİM SÜRECEK Mİ?

Benzin ve motorin fiyatları, İtalya Cenova'daki akaryakıt borsasında işlem gören ürünlerin son beş günlük kapanış fiyatı ortalaması üzerinden belirleniyor. Bu fiyatın mevcut döviz kuru üzerinden TL’ye çevrilmesi ile ortaya çıkan fiyat, dağıtım şirketleri ve bayi kârının da eklenmesi ile pompaya yansıyor.

Ham petrol fiyatları ise akaryakıt fiyatlarının oluşumdaki genel eğilimi göstermesi açısından belirleyici oluyor. Bu nedenle petrol fiyatlarının düşüşü Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının da düşmesini sağlıyor. Ancak dolar/TL kurundaki artışlar bu indirim miktarını azaltıyor.

İlginizi Çekebilir Benzin ve motorine indirim

İlginizi Çekebilir Biden 'enflasyonu azaltma yasası' için ABD Kongresi'ne çağrı yaptı