Piyasalar Fed’in faiz kararını bekliyor

Dünya genelinde artan enflasyon oranları merkez bankalarını harekete geçirdi. Para politikalarında sıkışma sürecine giren merkez bankaları, agresif faiz artırım kararları ile piyasaları etkilemeyi sürdürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların dikkatle takip ettiği faiz kararını 4 Mayıs'ta açıklayacak. Tahvil piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziran ve temmuzda 75'er baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Söz konusu fiyatlamalarla ABD'de tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın en yükseğinde seyretmeye devam ederken, artan dolar talebiyle dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 103.9'u gördü.

VOLATİLİTE ARTABİLİR

Yurtiçinde ise dolarda 14.60 – 14.85 lira arasındaki yön arayışı devam ediyor. Analistler, haftaya gelecek yoğun veriler sonrasında dolar kurunda yüksek volatilite yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da faiz politikalarında değişikliğe giderek Fed dalgasına hazırlık yaptı. Ancak Merkez Bankası (TCMB), faiz artıran diğer ülkelerin aksine geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmişti. Bu veri güncel enflasyona göre TL'nin eksi 47 puan negatif getirisi olduğu anlamına geliyor.

Bayram sonrası gözler enflasyonda olacak

– Türkiye'de gevşeme döngüsü kur krizine sebep olarak dolaylı yoldan enflasyonun sert yükselmesine sebep olurken, şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını daha da körükledi. Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye'de bayram tatili sonrası ilk işlem günü olan perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak. Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 64.2 ila yüzde 70.85 arasında değişiyor.