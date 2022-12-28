Poşete zam geldi mi, ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Meclis'te “Bu yıl aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı ardından plastik poşet ücrette geri kazanım katılım payı adet başına 38,5 kuruş olarak belirlendi. Vatandaşların alışverişte poşet için ödeyeceği 25 kuruşluk ücrette ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Yeni yıl gelmeden başlayan zam furyasına poşet fiyatları da dahil oldu. Bakan tarafından poşet fiyatlarına zam gelmeyeceği açıklanmasına rağmen, birkaç gün sonrasında poşete zam geldi. Poşetin yeni fiyatı 2023 yılında itibaren geçerli olacak.

POŞETE ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Alışverişlerde kullanılan plastik poşet ücrette geri kazanım katılım payı 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 38,5 kuruş olarak belirlendi. Vatandaşların alışverişte poşet için ödeyeceği 25 kuruşluk ücrette ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

BAKAN KURUM 2023'TE UYGULANACAK FİYATI AÇIKLAMIŞTI

Aralık ayının başında Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 25 kuruştan satılan alışveriş poşeti fiyatının 75 kuruşa yükseltilmesi talebinde bulunmuştu.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kendilerinden görüş istediğini belirterek, “Tüketiciler bir poşete sığabilecek ürünü üç poşete koyabiliyor. Neden, çünkü ucuz. Raftaki çöp poşetleri pahalı olduğu için market poşeti daha sonra evde çöp torbası olarak kullanılmaya başlandı” diye konuşmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Meclis’te yaptığı konuşmada, “Bu yıl aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TPF Başkanı Ömer Düzgün ayrıca, vatandaşa 25 kuruştan satılan market poşeti için devlete 29 kuruş ödediklerini, bir poşetin maliyetinin ortalama 55-60 kuruştan başlayıp 1 TL'ye kadar çıkabildiği bilgisini vermişti.