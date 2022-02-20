Proje kredilerinde 804 milyar TL’lik risk

Türkiye’de özellikle son 10 yıldır artan proje finansman kredileri ile aralarında çok sayıda büyük enerji, altyapı ve gayrimenkul yatırımları finanse edildi. Bankacılık sektöründe proje finansmanı kredileri risk bakiyesi 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artışla 520 milyar TL’den 804 milyar TL’ye çıktı.

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Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 19 bankadan derlediği verilere göre, proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 41'i enerji, yüzde 35'i altyapı, yüzde 11'i gayrimenkul sektörüne ait.



Sektörel olarak incelendiğinde enerji sektöründe risk bakiyesi yüzde 47.7 artışla 334 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde risk bakiyesi altyapıda yüzde 67 artışla 279 milyar lira oldu.

ALTYAPIDA %67 ARTTI

Çoğunluğu alışveriş merkezleri projelerinden oluşan gayrimenkul sektöründe ise proje finansman kredi riski bakiyesi yüzde 57 artışla 88 milyar liraya yükseldi.

Yurtdışı kedileri ve Hazine garantilerini kapsamıyor

Enerji sektöründe risk bakiyesi dolar bazında yüzde 18 gerileyerek 25 milyar dolara düştü. Dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe (7 milyar dolar) yüzde 13, altyapıda (21 milyar dolar) yüzde 6, diğer sektörlerde ise yüzde 20 geriledi. Proje kredileri raporlanırken sadece Türkiye bilançosuna dahil olanların dikkate alınıyor. Dolayısıyla bu rapor büyük projelerde firmaların yurtdışından aldıkları krediler ve bu kredilere verilen Hazine garantilerini kapsamıyor. Mega projelerin çoğunda ise Hazine garantisi var.