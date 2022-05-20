PTT’nin kayıp altınları dört yıldır bulunamıyor

PTT’nin hesapları ele alınırken, altın almak üzere bir firmaya verilen 2 milyon doların akıbeti tartışma konusu oldu. Sayıştay’ın TBMM’ye sunulan PTT AŞ 2020 Yılı Denetim Raporu’nda maden ticaretiyle uğraşan firmaya 2 milyon dolar ödendiği, bu firmanın iflas ettiği yer aldı.

Veli TOPRAK

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Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda PTT'nin hesapları ele alınırken, altın almak üzere bir firmaya verilen 2 milyon doların akıbeti tartışma konusu oldu.

4 yıldır ortada ne altın var ne de 2 milyon dolar firmadan geri alınabildi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten “Kayıp para ve olmayan altın nerede?” sorularına yazılı cevap vereceğini bildirdi ve “Teftişi ben başlattım, yargıda çıkacak sonuca göre gereken yapılacak” dedi.

HESABI SORULACAK

KİT Komisyonu'nda konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ‘'Piyasa araştırması yapmadan altın alım satım işi için özel şirketle 3 yıllık kâr ortaklığı protokolü imzalanıyor ve bir gün sonra teminat da alınmadan 2 milyon dolar şirketin hesabına aktarılıyor. Para geri alınamadı, altın da yok. 2 milyon doları buharlaştıran hangi PTT yetkilisi ise işlem yapılsın'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da, “Bu firmayı hangi yetkiyle, hangi cesaretle seçtiniz? Şirketin kasasına 2 milyon dolar yetim hakkı konuluyor. Bunun hesabı çok ağır bir şekilde ödenecek” diye konuştu.

2 milyon dolar nasıl buharlaştı

9 Ağustos 2018'de PTT ile AG şirketi arasında altın alım-satımı için protokol imzalanarak PTT'nin yurtiçi ve yurtdışında altın ticareti yapması öngörüldü. Proje ve fizibilite çalışması yapılmadan şirkete 1.5 milyon dolar ödendi, daha sonra da Dubai'den altın alımı için 500 bin dolar teminat verildi. Ancak 2 milyonluk ödemeye rağmen ne altın alındı ne de ticareti yapıldı. Eski Genel Müdür Kenan Bozgeyik dönemindeki bu skandal işlemi Genel Müdür Hakan Gülten, Teftiş Kurulu'na havale etti. Hazırlanan raporda da altının ve 2 milyon doların izine rastlanmadı.