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Putin: Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurabiliriz

Rusya Enerji Haftası'nda konuşan Putin, Türkiye'nin Avrupa için en büyük gaz koridoru olabileceğine dikkat çekti ve "Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz" dedi.

Yayınlanma: 14:19 - 12 Ekim 2022 Güncellenme:
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Putin: Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Kuzey Akım’da gerçekleşen sabotaj, uluslararası bir terör eylemi” dedi.

ABD şimdi yüksek fiyatlardan enerji tedariki yapabilir” diyen Putin, “Kuzey Akım 2 üzerinden doğalgaz sağlamaya hazırız” diye konuştu.

Rusya Enerji Haftası’nda konuşan Putin, Türkiye’nin Avrupa için en büyük gaz koridoru olabileceğine dikkat çekti ve “Türkiye’de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz” dedi.

‘RUSYA, AVRUPA’YA ENERJİ SEVKİYATINA HAZIR’

Putin’in konuşmasının satır başları şu şekilde:

* Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.

* Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. (REUTERS, AA)

Ayrıntılar geliyor…

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