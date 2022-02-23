Putin’in faturası halka çıkacak

Rusya-Ukrayna krizi Türkiye’yi turizmden enerjiye dört koldan sıkıştırıyor. Ufuk Söylemez, “Yazın turist döviz getirir, enerji faturası düşer planı riske girdi” dedi.

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Türkiye derin bir ekonomik kriz içindeyken AKP iktidarı çıkış planını yaz aylarında ucuz TL etkisiyle ‘patlayacak' turizmle ülkeye gelecek döviz ve ısınan havayla azalacak enerji faturası üzerine kurguluyor. Rusya-Ukrayna geriliminin bu planı büyük riske soktuğunu belirten Ekonomi Eski Bakanı Ufuk Söylemez, “Bu kriz Nureddin Nebati'nin gözlerindeki ışıltıyı söndürebilir” uyarısı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonominin gözlerdeki ışıltı olduğunu söylemişti.

KUR KORUMA DÖNÜŞÜ

Söylemez, “Umutlar turizme bağlanmıştı, enerji faturası düşecek, böylece kurlar istikrara kavuşacak diye bekleniyordu, ancak kriz derinleşirse turizm büyük darbe alır, enerji fiyatlarındaki artış Türkiye ekonomisindeki sıkıntıları artırır” dedi. Söylemez, Kur Korumalı Mevduat'ta 3 aylık hesaplarda ilk dönüşün mart ayında olacağını da hatırlatarak, kurlardaki bir yükselişin Hazine üzerine hesaplananın da üzerinde bir yük ekleyebileceğini vurguladı. ABD'nin Rusya'ya karşı kullanabileceği en güçlü kozlardan biri olan uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılmasının Türkiye için büyük risk taşıdığını belirten Söylemez, “Türkiye'ye turistlerin büyük bölümü Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Enerji faturası açısından da kriz büyük sorun yaratacak. Akkuyu santrali, Rusya'daki müteahhitlik işleri unutulmamalı. Bu iki ülkeden tahıl ithalatımız da çok yüksek” uyarısı yaptı.

En çok Türkiye etkilenir

Türkiye'nin aktif tarafsızlığını koruyarak bu krizi aşmasının ekonomi açısından kritik olduğunu belirten Ufuk Söylemez, “Kışkırtmalara kapılmadan, oluşabilecek ekonomik hasarları en düşük seviyede tutmak önemli. Bu gerilimden en çok Türkiye ekonomisi etkilenecek. Bu süreçte Montrö Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunun bazı kafalar tarafından anlaşılabildiğini umuyorum” ifadesini kullandı.

Krizdeki Türkiye nasıl etkilenir?

Buğday ithalatı aksarsa ekmek fiyatı zamlanır

TÜRKIYE'nin buğday ithalatının %64.6'sı Rusya'dan, %13.4'ü Ukray­na'dan yapılıyor. Ayçiçeği ithalatının da %65.5'i Rusya'dan yapılırken, %4.2'si ise Ukrayna'dan gerçekleştirildi. Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş yaşanması du­rumunda başta ekmek olmak üzere temel gıda ürünlerinde fiyatlar artabilir.

Her 4 turistten biri Rusya ve Ukrayna'dan

TÜRKIYE, 2021 yılında 24.7 milyon yabancı turist ağırlarken, bunun 4.7 mil­yonu Rusya’dan, 2.1 milyonu ise Ukrayna’dan geldi. Rus ve Ukraynalı turistler gelmezse turizm sektörü ağır bir darbe alacak. Erken rezervasyon dönemi yeni başlamışken, sektör büyük kayıp yaşayabilir, 36 milyar dolarlık turizm geliri beklentisi rafa kalkabilir.

Enerji faturası ile enflasyon fırlayacak

Yılbaşında 77 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı dün itibarıyla 100 dolara dayandı. Doğalgaz fiyatlarında da benzer bir tırmanış söz konusu. Enerji ithalatına bağımlı olan Türkiye ekonomisinde girdi fiyatlarının yükselmesiyle enflasyon artışı daha da hızlanacaktır. Vatandaşın alım gücü de buna bağlı olarak azalacaktır.

‘Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti ağırlaşabilir

DOLAR, dün 13.91 lira seviyelerini zor­ladı. Hazine'nin kur Korumalı Mevdut’a için ödeyeceği fark doların seviyesi için kritik öneme sahip. Aynı şekilde altın fiyatlarının artması da Altın Korumalı TL hesapları için faturayı büyütebilir. Kur Korumalı Mevduat­lar'da ilk vade tarihi 24 Mart'ta bitiyor.