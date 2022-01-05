Rakıya yapılan zam belli oldu! İşte yeni fiyatlar!

Hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 47,40 zam yapıldı. Dün biraya gelen zammın ardından bugün rakı, viski, votka, cin ve likör grubu da büyük zamdan nasibini aldı.

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TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki artış oranı önceki gün belli olmuştu. Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre, hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yapmıştı.

Dün biraya gelen zammın ardından bugün rakı, viski, votka, cin ve likör grubu da büyük zamdan nasibini aldı.

Alkollü içki pazarının büyük bir bölümünü elinde tutan şirket, A markasına ait 35’lik rakının fiyatını 129 TL, 70’lik rakının fiyatını 249 TL olarak açıkladı.

Aynı firmanın diğer markalardaki rakılarının fiyatları şöyle:

B MARKASI

35’lik: 149 TL

50’lik: 209 TL

70’lik: 279 TL

100’lük: 379 TL

C MARKASI

35’lik: 149 TL

50’lik: 215 TL

70’lik: 289 TL

100’lük: 389 TL

D MARKASI

35’lik: 175 TL

70’lik: 330 TL

EN UCUZ 70’LİK VİSKİ 279 TL OLDU

Aynı şirkete ait farklı markaların 70’lik viskileri ise en ucuzdan en pahalıya olarak şöyle sıralandı: 279 TL, 299 TL, 319 TL, 349 TL, 399 TL, 459 TL, 575 TL, 750 TL, 799 TL, 2750 TL, 5500 TL.

Yerli 35’lik votka fiyatları: 105-109-125 TL

Yerli 70’lik votka fiyatları: 195-199-225 TL

* Editörün notu: İlgili yasağı gereği alkollü içecek üreticilerinin ve markalarının ismi verilememektedir.



