Reel kesim güveni aralıkta arttı

TCMB verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 101,6 oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre 2022 yılı aralık mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 101,6 oldu. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 97,8 seviyesinde gerçekleşti.

SİPARİŞLER AZALDI

1741 iş yerinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü.

İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre güçlendi. İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir, bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin de bir önceki aya göre bir miktar zayıfladığı görüldü.

FİYATLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyir ise artış bekleyenler lehine döndü.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 91,4 seviyesinde gerçekleşti.

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