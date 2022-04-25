Reel kesim güveni nisanda yükseldi
Merkez Bankası, reel kesim güven endeksinin nisanda 1,2 puan artarak 109,7 seviyesine yükseldiğini açıkladı.
Merkez Bankası (TCMB) 2022 Nisan ayına ilişkin reel kesim güven endeksini açıkladı.
Buna göre, reel kesim güven endeksi nisanda 1,2 puan artarak 109,7 seviyesine yükseldi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi aylık 0,5 puan gerileyerek 107,7 oldu.
ÜRETİM HACMİ VE SİPARİŞLER OLUMSUZ ETKİLEDİ
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarının, sabit sermaye yatırım harcamasının, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.
Gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.